ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Одесской области

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры и военной логистики Украины.
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