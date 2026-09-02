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Аргументы недели

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ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Одесской области

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Одесской области

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры и военной логистики Украины.

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