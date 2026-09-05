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Газета.ру

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КНЦ СО РАН: жидкий кристалл переключает маршрут света без перестройки схемы

КНЦ СО РАН: жидкий кристалл переключает маршрут света без перестройки схемы

Ученые Института физики имени Л. В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН создали фотонную структуру, которая позволяет менять траекторию света с помощью электрического поля.

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