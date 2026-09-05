КНЦ СО РАН: жидкий кристалл переключает маршрут света без перестройки схемы

Ученые Института физики имени Л. В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН создали фотонную структуру, которая позволяет менять траекторию света с помощью электрического поля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NYT: внутри ЕС ра...
- Хегсет: казнь уст...
- Президент Литвы Н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым