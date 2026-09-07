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Новости Липецка

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В Липецке ищут 54-летнего неговорящего мужчину в серых калошах

В Липецке ищут 54-летнего неговорящего мужчину в серых калошах

Был одет в чёрные спортивные штаны, синий свитер и серые калоши. Очевидцев просят звонить по телефону 112 или в отряд «ЛизаАлерт».

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