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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Мбаппе, поскольку теперь могут строить «дисциплинированную и менее эгоистичную команду» (L’Équipe)

По данным L’Équipe, в парижском клубе рады, что теперь смогут продолжать строить молодую, дисциплинированную и менее эгоистичную команду.

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