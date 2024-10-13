Почему мужчины в России отстают от женщин, живут с родителями и мало зарабатывают

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости В последние десятилетия наблюдается заметный разрыв между мужчинами и женщинами в России, особенно в аспектах финансовой самостоятельности, профессионального роста и личной жизни.
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