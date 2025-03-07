Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин полагает, что приход Трампа Трампа был шоком и неожиданностью для большинства лидеров европейских государств, нынешний президент США ненавистен президенту Франции Эммануэлю Макрону, как и главе киевского режима Зеленскому.