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Володин считает, что Зеленского воспринимают неудавшимся комиком

Володин считает, что Зеленского воспринимают неудавшимся комиком

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин полагает, что приход Трампа Трампа был шоком и неожиданностью для большинства лидеров европейских государств, нынешний президент США ненавистен президенту Франции Эммануэлю Макрону, как и главе киевского режима Зеленскому.

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