Быстрое продвижение Армии России шокировало ВСУ – СМИ

Украинские военные шокированы тем, как быстро продвигаются российские силы в зоне СВО. За три дня ВС РФ взяли под контроль по меньшей мере девять населенных пунктов, отвоевав рекордный участок территории за такой срок, пишет New York Times.
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