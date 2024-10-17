Камчатский край активно развивает международное сотрудничество в сфере туризма с Китаем

В Камчатском крае активно развивается международное сотрудничество в сфере туризма. На заседании Совета по внешнеэкономической деятельности обсуждались вопросы развития экспорта туристических услуг и укрепления связей с Китаем.
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