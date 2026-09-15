«Красный террор»: сколько на самом деле жертв?

5 сентября 1918 года Совнарком РСФСР принял постановление «О красном терроре». Документ предписывал расстреливать всех лиц, «прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», изолировать «классовых врагов» в концентрационных лагерях и публиковать имена расстрелянных.
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