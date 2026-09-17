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Сводка на утро 17 сентября: что по Лиману? Доброполье, Дружковка, Харьковское направление

Сводка на утро 17 сентября: что по Лиману? Доброполье, Дружковка, Харьковское направление

Сумское направление – по-прежнему идут сложные позиционные бои. Северяне заявили о продвижении штурмовиков в Сумском районе на 15 участках.

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