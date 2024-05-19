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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о сезоне «Локо»: «Еще рано подводить итоги. Надо достойно провести матч с «Балтикой»

После 29 матчей железнодорожники занимают в Мир РПЛ 4-е место, отставая от идущего третьим «Зенита» на одно очко, при этом у петербуржцев на игру меньше.

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