21 мая: какой сегодня день

21 мая в России отмечается День полярника в знак признания заслуг людей данной профессии. Эксперты полагают, что учреждение этой даты позволит повысить престижность работы в Арктике и Антарктике, а также привлечёт к работе в полярных районах высококвалифицированные кадры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии