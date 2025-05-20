21 мая: какой сегодня день

21 мая в России отмечается День полярника в знак признания заслуг людей данной профессии. Эксперты полагают, что учреждение этой даты позволит повысить престижность работы в Арктике и Антарктике, а также привлечёт к работе в полярных районах высококвалифицированные кадры.