Рассмотрение законопроекта об умерщвлении бездомных животных было отложено

Первое чтение законопроекта, который предоставляет субъектам Российской Федерации право на умерщвление бездомных животных по истечении установленного срока их содержания, перенесено с 19 марта на неопределенный срок .
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