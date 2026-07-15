Без штампа о выезде Европа не продлит защиту украинцам с 2027 года

Почему с 4 марта 2027 года украинцам станет сложнее получить временную защиту в ЕС? Как именно европейцы будут проверять выполнение воинских обязательств перед Киевом? Кому из находящихся за границей мужчин не придётся доказывать легальность выезда? И какие электронные документы заменят бумажные справки для подтверждения воинского учёта? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.