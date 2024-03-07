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Сторонник Порошенко Арьев назвал политической отправку Залужного послом в Британию

Сторонник Порошенко Арьев назвал политической отправку Залужного послом в Британию

Народный депутат из рядов партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Владимир Арьев назвал политическим, не имеющим отношения к дипломатии шагом запуск процедуры назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост посла страны в Великобритании.

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