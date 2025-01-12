Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами. Его цитирует The Guardian. «Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряженным, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете.
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