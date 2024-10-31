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Военное обозрение

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  • Гарий Щерба
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Обратная тяга: «золотые руки и мозги» идут в Россию

Обратная тяга: «золотые руки и мозги» идут в Россию

Безработица на уровне 1-2 процентов ставит перед страной нетривиальные задачи, решить которые только внутренними ресурсами вряд ли получится.

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