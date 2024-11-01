«Успей присоединиться к СВОим!»: профессионализм новосибирских бойцов позволяет добиваться наибольших успехов на спецоперации

В Новосибирской области не теряет популярности служба по контракту. Повышенные выплаты, социальная поддержка и льготы по различным направлениям – этими и другими преимуществами пользуются новосибирские военнослужащие и члены их семей.
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