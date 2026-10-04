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Занимательная генетика — 30 человек с редкими аномалиями

Занимательная генетика — 30 человек с редкими аномалиями

Супергерои рождаются с уникальными чертами, которые выделяют их среди всех остальных. Оказывается, необычные люди живут рядом с нами и ходят по тем же улицам.

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