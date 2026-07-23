Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске студент выиграл грант на развитие собственного ИИ-стартапа во всероссийском конкурсе

В Смоленске студент выиграл грант на развитие собственного ИИ-стартапа во всероссийском конкурсе

Даниил Тарима планирует направить деньги на создание кросс-платформенного чат-бота с искусственным интеллектом Студент Смоленского государственного университета Даниил Тарима выиграл грант на развитие собственного ИИ-стартапа во всероссийском конкурсе «Студенческий Стартап».

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