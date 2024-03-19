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Гордон в эфире набросился на русских с гитлеровским остервенением 

Гордон в эфире набросился на русских с гитлеровским остервенением 

Россияне проголосовали за Владимира Путина, потому что в своей массе русский народ отвратительный. Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо предупредить его, будет нацист продолжать вякать, уйдёт на вечный покой!👀😜👈👍🖕
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22 час.
Александр Котов
Гандон-журналист?
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14 час.

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