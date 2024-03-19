Россияне проголосовали за Владимира Путина, потому что в своей массе русский народ отвратительный. Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».