Россияне проголосовали за Владимира Путина, потому что в своей массе русский народ отвратительный. Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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