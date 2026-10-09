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«Сбер» тестирует торговлю криптовалютой

«Сбер» тестирует торговлю криптовалютой

«Сбер» начал тестировать операции с криптовалютой и готовит сервис для её покупки, продажи, ввода и вывода.

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