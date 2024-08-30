Россиянин пострадал при обстреле четырёх белгородских сёл

Минно-взрывную травму и осколочные ранения ног получил при обстреле житель Белгородской области. Также результате детонации дрона в одном из сёл Краснояружского района были повреждены здания частных домовладений.
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