Hyundai и Kia столкнулись с массовыми неисправностями бензиновых моторов Theta II

Бензиновые двигатели серии Theta II, устанавливаемые на ряде моделей Hyundai, Kia и Genesis, получились одними из самых проблемных на рынке из-за частых поломок, связанных с износом цилиндров и катализатора.
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