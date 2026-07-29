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FiNE NEWS

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Hyundai и Kia столкнулись с массовыми неисправностями бензиновых моторов Theta II

Бензиновые двигатели серии Theta II, устанавливаемые на ряде моделей Hyundai, Kia и Genesis, получились одними из самых проблемных на рынке из-за частых поломок, связанных с износом цилиндров и катализатора.

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