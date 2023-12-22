ВС РФ накрыли лагерь наемников в Харькове и активно наступают по всем направлениям: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 декабря 2023 года Юлия СоколоваАндрей Руденко, репортер ВГТР, сообщил об успешной операции российских военных в Харькове, где был уничтожен лагерь наемников, включая иностранных боевиков и местных ультраправых, пишет aif.