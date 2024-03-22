Шабаш людоедов. Украина визжит от радости, описывая теракт в «Крокусе»

Сергей Лазарев Глупые, глупые хохлы, вы разрушили последнюю, тончайшую преграду на пути к вышей гибели. Путин делал все, чтобы это не произошло, теперь не обижайтесь, вы уничтожили эту преграду.

лл лина любимцева Террористы врут, что за 500 тысяч рублей "согласились" таким образом "заработать"... Этот теракт готовился изначально, поэтому эти чучмекские долб..бы и заявились в Россию... Запускаем кого попало... А ведь терроризм - это их основное и все. Действовали профессионально и жестоко... РАССТРЕЛЯТЬ ТВАРЕЙ!!