Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Шабаш людоедов. Украина визжит от радости, описывая теракт в «Крокусе»

Шабаш людоедов. Украина визжит от радости, описывая теракт в «Крокусе»

Погибших очень жаль, тупых нет Теракт в Крокус Сити Холе безусловно дело рук США и их пособников из украинских бандформирований, это их ответка за утренние удары по критической инфраструктуре 404, это понятно любому адекватному человеку.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Глупые, глупые хохлы, вы разрушили последнюю, тончайшую преграду на пути к вышей гибели.                                                                                            Путин делал все, чтобы это не произошло, теперь не обижайтесь, вы уничтожили эту преграду.
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12 час.
лл
лина любимцева
Террористы врут, что за 500 тысяч рублей &quot;согласились&quot; таким образом &quot;заработать&quot;... Этот теракт готовился изначально, поэтому эти чучмекские  долб..бы и заявились в Россию... Запускаем кого попало... А ведь терроризм - это их основное и все. Действовали профессионально и жестоко... РАССТРЕЛЯТЬ ТВАРЕЙ!!
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8 час.
Юрий Золотарев
Ну что? ВСЁ ясно? Теперь - вперёд, мочить эту бандеровскую сволочь без оглядки!! НЕлюдям не место на Земле!
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7 час.

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