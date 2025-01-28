Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенных нарядах

Российская модель Алеся Кафельникова показала фото с модного показа швейцарского бренда Vetements. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).