В ФСБ сообщили, что в Самарской области предотвращён теракт на Куйбышевской железной дороге.В пресс-центре ФСБ России сообщили, что в Самарской области удалось предотвратить теракт, который планировался на железной дороге.
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