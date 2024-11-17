«Каспийский монстр»: чем так напугал США советский «летающий корабль»

В детстве, раскрывая номер популярного советского журнала «Катера и яхты», автор этих строк всегда надолго задерживал внимание на материалах о причудливых аппаратах – наполовину самолётах, наполовину катерах.
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