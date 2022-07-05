Около 100 тыс. старших школьников в России бесплатно научат программировать

Проходивший в пилотном формате проект будет масштабирован на всю страну. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидии на организацию двухлетних курсов обучения языкам программирования школьников 8—11-х классов, Как рассказали в правительстве, проект, который в прошлом году проходил в пилотном формате, теперь будет масштабирован на всю страну.