Смешала водку, сгущенку, чудо-шоколад и кофе. Вышел вкуснейший ликёр, без которого у нас теперь не обходится ни одно застолье

Я больше не покупаю дорогущий алкоголь в магазинах. Попробовав этот ликёр я в него просто влюбилась. А началось все так: в прошлом году перед Новым годом муж принес с работы бутылку шампанского, бутылку водки и два детских сладких подарка — начальник поздравил с наступающим.