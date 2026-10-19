Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи, 19 октября 2026 года © Михаил Метцель/РИА Новости Президент России Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым изменениям в составе правительства.