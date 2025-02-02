FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 861 подписчик

В России заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже

В России заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже

Сенатор Карасин: удар по школе-интернату в Судже — акт кровавой политики Киева Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа в Курской области — это акт человеконенавистнической политики Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх