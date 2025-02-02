В России заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже

Сенатор Карасин: удар по школе-интернату в Судже — акт кровавой политики Киева Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа в Курской области — это акт человеконенавистнической политики Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.