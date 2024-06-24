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9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Радиолы, светильники, ковры и даже паркет советской эпохи могут отлично вписаться в интерьер современных квартир, считают дизайнеры У россиян вернулся интерес к советской мебели и предметам интерьера второй половины XX века.

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