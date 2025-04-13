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Царьград

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Роман Вильфанд: В центре России замена резины возможна уже на следующей неделе

Роман Вильфанд: В центре России замена резины возможна уже на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в центре европейской России погодные условия позволяют заменить зимнюю резину на летнюю уже на следующей неделе при устойчивой температуре выше +5–7 °С.

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