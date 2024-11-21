Василий Вереск - Киевские студенты мёрзнут в институте! Это дети! Зима! Вы уничтожаете нашу энергетику, - звери вы, вот вы кто! - А давно они так мёрзнут? - С тех пор, как вы начали воевать.
Ну, а зачем вы до войны-то довели?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Очень ВАЖНО, что ракета сейчас не поражается средствами ПВО! ЭТО у кого угодно вызовет сильнейший МАНДРАЖ!!!
Ответить
10 час.
виталий панов
. Если бы подобная ракет несла ядерную боеголовку, «на месте города Днепропетровска образовалось бы новое озеро.Представьте удар по Куев граду.Был куев град стал озеро Киевская лагуна!
Ответить
8 час.
valentina sergeeva
Вот даже не сочувствую. Замёрзли? А вы европейскими трусами с кружавчиками утепляйтесь и скачите выше. Скачіть вище, швидше і не просто скачіть, а скачіть до... відомої матері от нас, москалей!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии