Опрос: Гунба лидирует на выборах президента Абхазии с 41% поддержки

Согласно данным опроса ИНСОМАР, 41% жителей Абхазии, которые намерены голосовать на предстоящих выборах, планируют поддержать кандидата Барду Гунбу, в то время как 33% респондентов собираются отдать голос за Адгура Ардзинбу.
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