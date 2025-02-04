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Опрос: Гунба лидирует на выборах президента Абхазии с 41% поддержки

Опрос: Гунба лидирует на выборах президента Абхазии с 41% поддержки

Согласно данным опроса ИНСОМАР, 41% жителей Абхазии, которые намерены голосовать на предстоящих выборах, планируют поддержать кандидата Барду Гунбу, в то время как 33% респондентов собираются отдать голос за Адгура Ардзинбу.

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