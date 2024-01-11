На Украине предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан

Депутат Рады Безуглая предрекла превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая предрекла Вооруженным силам Украины (ВСУ) превращение в конвейер по утилизации граждан в случае отсутствия каких-либо радикальных преобразований.