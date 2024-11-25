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Юрист рассказала об особенностях получения тринадцатой зарплаты

Юрист рассказала об особенностях получения тринадцатой зарплаты

Решение о выплате тринадцатой зарплаты сотрудникам зависит лишь от усмотрения работодателя. Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова сообщила агентству «Прайм», что в Трудовом кодексе данная выплата не прописана, как обязательная.

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