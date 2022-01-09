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Кириос о деле Джоковича: «Если ему позволят сыграть на AO, он будет очень зол и превратится в жесткого сукиного сына, которого не победить. Я бы болел за него»

Австралиец Ник Кириос прокомментировал дело Новака Джоковича. «Если ему позволят сыграть, он будет очень зол и превратится в жесткого сукиного сына, которого не победить.

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