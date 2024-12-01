В Великобритании объяснили, почему в Черное море «нужно» ввести группу фрегатов Королевского флота Юлия СоколоваБританский журнал Britainsworld опубликовал меморандум, в котором представлены аргументы для немедленного ввода группы кораблей Королевского флота в Черное море.