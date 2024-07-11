"Прости, Украина". Саммит НАТО поставит крест на стремлении Киева в альянс. Обещанный “мост” — это трамплин в никуда

© AP Photo / Pavel Golovkin2 дня назад 1,3K прочитали Члены НАТО действительно должны усерднее помогать Украине, пишет автор статьи для Bloomberg.
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