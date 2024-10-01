Житель Смоленской области украл из храма золото и частицу мощей Матроны Московской

Мужчина скрывался от полиции под полом в доме у родственников В начале лета этого года полицейским поступило сообщение о краже золотых украшений и мощевика с частицей мощей Матроны Московской из храма Воскресения Христа в селе Катынь.
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