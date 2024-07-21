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Президент Кубы заявил о замечательном состоянии связей с РФ

Президент Кубы заявил о замечательном состоянии связей с РФ

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что визит российской делегации подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей с Россией.

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