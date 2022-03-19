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Генменеджер «Тампы»: «Приход Хэйгла повышает наши шансы на Кубок не только в этом сезоне, но и в двух следующих»

Генменеджер считает, что с Хэйглом у «Тампы» стало больше шансов на Кубок Стэнли. Жюльен Брисбуа прокомментировал сделку с «Чикаго», в результате которой клуб получил форварда Брэндона Хэйгла.

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