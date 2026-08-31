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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артига о 3:1 с «Махачкалой»: «Рубин» здорово поменял ход игры во втором тайме. Постараемся проводить качественно все 90 минут»

Тренер «Рубина» Франк Артига оценил победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в РПЛ. — Что произошло в перерыве? Было два разных тайма.

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