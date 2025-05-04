Депутат Иванов: День жён-мироносиц — светлый праздник верности и любви

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал RT, что 4 мая отмечается День жён-мироносиц — праздник, наполненный глубоким духовным смыслом и особым почитанием женской веры, любви и самоотверженности.
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