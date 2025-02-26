Трамп не против визита Зеленского в Вашингтон, «нелегитимный» лично повезёт на подпись соглашение по редкоземельным металлам Зеленский все же посетит Вашингтон, причем уже на этой неделе.
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Трамп не против визита Зеленского в Вашингтон, «нелегитимный» лично повезёт на подпись соглашение по редкоземельным металлам Зеленский все же посетит Вашингтон, причем уже на этой неделе.
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