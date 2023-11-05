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В Госдуме призвали ФИФА вернуть российские команды к турнирам

В Госдуме призвали ФИФА вернуть российские команды к турнирам

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по физической культуре и спорту Амир Хамитов обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой вернуть российские команды в турниры.

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