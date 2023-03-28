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«Вагнер» замыкает кольцо в Артёмовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 28 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 398

«Вагнер» замыкает кольцо в Артёмовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 28 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 398

Карта боевых действий на Украине сегодня, 28 марта 2023 г.: СВО сегодня, день 398-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким направлениям.

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